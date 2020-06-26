Ханси Флик: Уход Тьяго? Новостей о его контракте у меня нет

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал недавние слухи об уходе из клуба Тьяго Алькантара.

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"Новостей о его контракте у меня нет. Мы видимся с ним каждый день, общаемся на тренировках. Однако на данный момент я не могу сказать ничего конкретного.

Тьяго - исключительный футболист, который дает команде нечто особенное. Он хорошо играет как с мячом, так и без него. Двух мнений быть не может, он отличный игрок", - цитирует немецкого специалиста Goal.

До этого, "Баварии" приписывали интерес к игроку "Тоттенхэма".