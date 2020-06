Мюллер установил рекорд Бундеслиги по ассистам в одном сезоне

В матче 34-го тура Бундеслиги "Бавария" на выезде играет с "Вольфсбургом".

На 4-й минуте встречи мюнхенцы открыли счет - Кингсли Коман поразил ворота хозяев после передачи Томаса Мюллера.

Таким образом, Мюллер достиг отметки в 21 ассист в текущем сезоне чемпионата Германии.

Opta сообщает, что немецкий форвард побил рекорд Бундеслиги по голевым передачам за один сезон. Ранее лидерство по этому показателю было у экс-полузащитника "Вольфсбурга" Кевина де Брюйне - бельгиец отдал 19 голевых передач в сезоне 2014/15.

No-one has more assists in a single Bundesliga season than Thomas Muller in 2019/20 ???? pic.twitter.com/KGgpNHCqDK