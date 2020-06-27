Германия
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Крамарич оформил покер в ворота дортмундской Боруссии
Хорват отгрузил "шмелям" 4 мяча за 50 минут
В рамках 34-го тура "Боруссия" принимает "Хоффенхайм".
Форвард гостей Андрей Крамач к 50-й минуте уже оформил покер. 29-летний хорват отметился забитыми мячами с игры на 8-й, 30-й и 48-й минутах, а на 50-й реализовал пенальти.
В текущем сезоне Бундеслиги Крамарич забил 12 голов в 19 матчах.
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