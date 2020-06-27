  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Крамарич оформил покер в ворота дортмундской Боруссии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крамарич оформил покер в ворота дортмундской Боруссии

Германия
(1 голосов)

Хорват отгрузил "шмелям" 4 мяча за 50 минут

Крамарич оформил покер в ворота дортмундской Боруссии
Новина українською

В рамках 34-го тура "Боруссия" принимает "Хоффенхайм".

Форвард гостей Андрей Крамач к 50-й минуте уже оформил покер. 29-летний хорват отметился забитыми мячами с игры на 8-й, 30-й и 48-й минутах, а на 50-й реализовал пенальти.

В текущем сезоне Бундеслиги Крамарич забил 12 голов в 19 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Крамарич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...