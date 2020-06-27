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Определились все участники еврокубков от Бундеслиги в следующем сезоне

Германия
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Байер Леверкузен остался без Лиги чемпионов

Определились все участники еврокубков от Бундеслиги в следующем сезоне
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После девяти матчей 34-го тура Бундеслиги турнирная таблица высшего дивизиона чемпионата Германии приобрела окончательный вид.

Бундеслига делегирует в групповой раунд Лиги чемпионов 2020/2021 четыре команды. Это будут “Бавария”, “Боруссия” Дортмунд, “РБ Лейпциг” и “Боруссия” Менхенгладбах.

Исходя из турнирного положения Бундеслиги, в групповой раунд Лиги Европы выходят “Байер” Леверкузен и “Хоффенхайм”, который сегодня обыграл на выезде “Боруссию” Дортмунд.

“Вольфсбург”, проигравший “Баварии”, будет участвовать в Лиге Европы 2020/2021 начиная со второго квалификационного раунда.

Следует заметить, что “Байер” и “Вольфсбург” сохраняют шансы на Лигу чемпионов. Для этого нужно выиграть в августе Лигу Европы 2019/20.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Вольфсбург (Вольфсбург) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) Хоффенхайм (Зинсхайм) РБ Лейпциг
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