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Определились все участники еврокубков от Бундеслиги в следующем сезоне
Байер Леверкузен остался без Лиги чемпионов
После девяти матчей 34-го тура Бундеслиги турнирная таблица высшего дивизиона чемпионата Германии приобрела окончательный вид.
Бундеслига делегирует в групповой раунд Лиги чемпионов 2020/2021 четыре команды. Это будут “Бавария”, “Боруссия” Дортмунд, “РБ Лейпциг” и “Боруссия” Менхенгладбах.
Исходя из турнирного положения Бундеслиги, в групповой раунд Лиги Европы выходят “Байер” Леверкузен и “Хоффенхайм”, который сегодня обыграл на выезде “Боруссию” Дортмунд.
“Вольфсбург”, проигравший “Баварии”, будет участвовать в Лиге Европы 2020/2021 начиная со второго квалификационного раунда.
Следует заметить, что “Байер” и “Вольфсбург” сохраняют шансы на Лигу чемпионов. Для этого нужно выиграть в августе Лигу Европы 2019/20.