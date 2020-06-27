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Бавария выиграла 4:0, Дортмунд проиграл 0:4. Завершился регулярный сезон Бундеслиги
Сегодня было сыграно девять матчей последнего, 34-го тура Бундеслиги
Бавария забила 100 голов, в Дортмунде говорят об отсутствии “психологии победителей” после позорных 0:4 от “Хоффенхайма” (Андрей Крамарич забил четыре гола – в предыдущих 33 турах у него было восемь голов), Тимо Вернер попрощался с Бундеслигой, сделав дубль в последнем матче за “Лейпциг”, Клаудио Писарро закончил футбольную карьеру, сыграв несколько минут в незабываемом матче с “Кельном”, победа в котором на некоторое время спасла “Вердер” от вылета, “Фортуна” утонула в Бундеслигу 2, проиграв “Униону”, очередной безвольный матч провел “Шальке” (0:4 от “Фрайбурга”), “Боруссия” Менхенгладбах вернулась в Лигу чемпионов.
Сезон Бундеслиги 2019/2020 завершен.
Сегодняшние матчи еще раз продемонстрировали, почему чемпионом стала “Бавария”, а не “Боруссия”.
“Бавария” и “Боруссия” Дортмунд играли с соперниками из зоны Лиги Европы. Но если “Рекордмайстер” как всегда продемонстрировал бескомпромиссность, гипермотивацию, нацеленность на результат, то игроки BVB мыслями были уже в отпуске и провели, наверное, худший в матче в сезоне. Забив четвертый гол в ворота “Вольфсбурга”, Томас Мюллер, возможно с долей самоиронии, показал своим одноклубникам “еще, давайте еще!”. Мюллер сделал в сезоне 21 ассист, установив рекорд, Левандовски провел свой лучший сезон в карьере, забив 34 гола. Рядом с этими титанами старался не затесаться 20-летний французский хавбек Микаэль Кюизанс. Сегодня он забил свой первый гол в чемпионате Германии за “Баварию”.
Об игре Дортмунда говорить нечего. Это было незабываемо ужасно.
Лигочемпионовская завязка разрешилась в пользу “Боруссии” Менхенгладбах. Команда Марко Розе провела прекрасный матч против “Герты” (2:1) и сохранила за собой четвертое место. “Байер” только пятый. Леверкузен ничего не остается, как бороться за победу в турнире Лиги Европы, который состоится в Германии.
Самая большая драма дня случилась в подвале таблицы. “Фортуна” необъяснимо посыпалась в Берлине, проиграв “Униону” (3:0), “Вердер”, наоборот, положил на лопатки безвольный “Кельн”, забив “козлам” шесть мячей (6:1).
Если соперником “Вердера” в плей-офф за выживание/повышение будет “Гамбург”, это будет эпическое противостояние.
Бундеслига, 34-й тур
Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”
“Вольфсбург” – “Бавария” 0:4
Голы: Коман 4, Кюизанс 37, Левандовски 72 (пен.), Мюллер 79
“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Понграчич, Брукс (Кнохе 74), Руссийон (Хорн 85) – Штеффен (Мармуш 61), Гилявоги, Арнольд, Брекало (Виктор 61) – Гинчек (Герхардт 74), Вегорст
“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба (Эрнандес 80), Боатенг, Одриосола (Павар 62) – Горетцка (Киммих 80) – Коман (Перишич 62), Мюллер, Кюизанс, Гнабри (Коутиньо 62) – Левандовски
Предупреждения: Вегорст 15, Гилявоги 66, Гилявоги 71
Удаление: Гилявоги 71
Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Хоффенхайм” 0:4
Голы: Крамарич 8, Крамарич 30, Крамарич 48, Крамарич 50 (пен.)
“Боруссия”: Бюрки – Пищек (Шульц 71), Хуммельс, Балерди (Рашль 65) – Морей, Брандт, Витцель, Геррейру (Санчо 46) – Рейна (Загаду 65), Холанд, Азар (Хакими 46)
“Хоффенхайм”: Бауманн – Хюбнер (Бичакчич 83), Гриллич, Пош – Сков (Цубер 71), Крамарич (Ларсен 70), Самассеку (Нордтвейт 83), Руди, Кадержабек – Даббур (Баумгартнер 56), Бебу
Предупреждение: Балерди 41
Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
“Боруссия” Менхенгладбах – “Герта” Берлин 2:1
Голы: Хофманн 7, Эмболо 78 – Ибишевич 90+1
“Боруссия”: Зоммер – Лайнер (Янчке 90+2), Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Херрманн (Траоре 60), Штиндль (Раффаэл 90+2), Хофманн – Эмболо (Бенеш 88)
“Герта”: Смарш – Платтенхардт (Майер 46), Торунарига, Боята, Эссвайн (Лекки 46) – Груйич (Шелбред 46, Нгакам 76), Штарк – Кунья, Дарида (Ибишевич 67), Лукебакио – Пентек
Предупреждения: Крамер 43 – Шелбред 50, Штарк 52
Леверкузен, “БайАрена”
“Байер” Леверкузен – “Майнц” 1:0
Гол: Фолланд 2
“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Вайзер 46), Та, Свен Бендер, Синкгравен (Тапсоба 85) – Баумгартлингер, Демирбай (Арангис 46) – Виртц, Амири (Хавертц 65), Бэйли (Диаби 65) – Фолланд
“Майнц”: Мюллер – Аарон Мартин (Брозински 46), Ньякате, Сен-Жюст (Хак 74), Баку – Кунде, Латца – Квайсон (Озтуналы 69), Буркхардт (Фернандеш 85), Онисиво – Матета (Чжи 69)
Предупреждения: Баумгартлингер 90+1 – Ньякате 69
Аугсбург, “ВВК-Арена”
“Аугсбург” – “РБ Лейпциг” 1:2
Голы: Врагас 71 – Вернер 28, Вернер 70
“Аугсбург”: Коубек – Едвай, Гауэлеу, Удуохай, Макс – Груэсо, Хедира (Сухи 75) – Хан (Оксфорд 64), Рихтер (Левен 85), Варгас (Саренрен-Базее 85) – Финнбогасон (Кордова 64)
“РБ Лейпциг”: Мвого – Хальстенберг, Упамекано, Конате – Анхелиньо, Айдара (Кампль 82), Адамс (Краус 87), Мукиэле – Форсберг, Ольмо (Нкунку 74) – Вернер (Борквоски 82)
Предупреждения: Груэсо 45+2, Хан 52, Едвай 67, Макс 68 – Мукиэле 71
Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”
“Унион” Берлин – “Фортуна” Дюссельдорф 3:0
Голы: Уджа 26, Гентнер 54, Абдуллахи 90
Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”
“Айнтрахт” Франкфурт – “Падерборн” 3:2
Голы: Роде 9, Силва 32, Дост 52 – Дрегер 55, Михель 75
Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”
“Фрайбург” – “Шальке” 4:0
Голы: Вальдшмидт 20, Шмид 38, Хелер 46, Вальдшмидт 57
Бремен, “Везерштадион”
“Вердер” Бремен – “Кельн” 6:1
Голы: Осако 22, Рашица 27, Фюллькруг 29, Классен 55, Осако 58, Сарджент 68 – Дрекслер 62
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|34
|26
|4
|4
|100-32
|+68
|82
|2
|"Боруссия" Дортмунд
|34
|21
|6
|7
|84-41
|+43
|69
|3
|"РБ Лейпциг"
|34
|18
|12
|4
|81-37
|+44
|66
|4
|"Боруссия" Менхенгладбах
|34
|20
|5
|9
|66-40
|+26
|65
|5
|"Байер" Леверкузен
|34
|19
|6
|9
|61-44
|+17
|63
|6
|"Хоффенхайм"
|34
|15
|7
|12
|53-53
|0
|52
|7
|"Вольфсбург"
|34
|13
|10
|11
|48-46
|+2
|49
|8
|"Фрайбург"
|34
|13
|9
|12
|48-47
|+1
|48
|9
|"Айнтрахт" Франкфурт
|34
|13
|6
|15
|59-60
|-1
|45
|10
|"Герта" Берлин
|34
|11
|8
|15
|48-59
|-11
|41
|11
|"Унион" Берлин
|34
|12
|5
|17
|41-58
|-17
|41
|12
|"Шальке"
|34
|9
|12
|13
|38-58
|-20
|39
|13
|"Майнц"
|34
|11
|4
|19
|44-65
|-21
|37
|14
|"Кельн"
|34
|10
|6
|18
|51-69
|-18
|36
|15
|"Аугсбург"
|34
|9
|9
|16
|45-63
|-18
|36
|16
|"Вердер" Бремен
|34
|8
|7
|19
|42-69
|-27
|31
|17
|"Фортуна" Дюссельдорф
|34
|6
|12
|16
|36-67
|-31
|30
|18
|"Падерборн"
|34
|4
|8
|22
|37-74
|-37
|20