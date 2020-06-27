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Бавария выиграла 4:0, Дортмунд проиграл 0:4. Завершился регулярный сезон Бундеслиги

Германия
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Сегодня было сыграно девять матчей последнего, 34-го тура Бундеслиги

Бавария выиграла 4:0, Дортмунд проиграл 0:4. Завершился регулярный сезон Бундеслиги
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Бавария забила 100 голов, в Дортмунде говорят об отсутствии “психологии победителей” после позорных 0:4 от “Хоффенхайма” (Андрей Крамарич забил четыре гола – в предыдущих 33 турах у него было восемь голов), Тимо Вернер попрощался с Бундеслигой, сделав дубль в последнем матче за “Лейпциг”, Клаудио Писарро закончил футбольную карьеру, сыграв несколько минут в незабываемом матче с “Кельном”, победа в котором на некоторое время спасла “Вердер” от вылета, “Фортуна” утонула в Бундеслигу 2, проиграв “Униону”, очередной безвольный матч провел “Шальке” (0:4 от “Фрайбурга”), “Боруссия” Менхенгладбах вернулась в Лигу чемпионов.

Сезон Бундеслиги 2019/2020 завершен.

Сегодняшние матчи еще раз продемонстрировали, почему чемпионом стала “Бавария”, а не “Боруссия”.

“Бавария” и “Боруссия” Дортмунд играли с соперниками из зоны Лиги Европы. Но если “Рекордмайстер” как всегда продемонстрировал бескомпромиссность, гипермотивацию, нацеленность на результат, то игроки BVB мыслями были уже в отпуске и провели, наверное, худший в матче в сезоне. Забив четвертый гол в ворота “Вольфсбурга”, Томас Мюллер, возможно с долей самоиронии, показал своим одноклубникам “еще, давайте еще!”. Мюллер сделал в сезоне 21 ассист, установив рекорд, Левандовски провел свой лучший сезон в карьере, забив 34 гола. Рядом с этими титанами старался не затесаться 20-летний французский хавбек Микаэль Кюизанс. Сегодня он забил свой первый гол в чемпионате Германии за “Баварию”.

Об игре Дортмунда говорить нечего. Это было незабываемо ужасно.

Лигочемпионовская завязка разрешилась в пользу “Боруссии” Менхенгладбах. Команда Марко Розе провела прекрасный матч против “Герты” (2:1) и сохранила за собой четвертое место. “Байер” только пятый. Леверкузен ничего не остается, как бороться за победу в турнире Лиги Европы, который состоится в Германии.

Самая большая драма дня случилась в подвале таблицы. “Фортуна” необъяснимо посыпалась в Берлине, проиграв “Униону” (3:0), “Вердер”, наоборот, положил на лопатки безвольный “Кельн”, забив “козлам” шесть мячей (6:1).

Если соперником “Вердера” в плей-офф за выживание/повышение будет “Гамбург”, это будет эпическое противостояние.

Бундеслига, 34-й тур

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Бавария” 0:4

Голы: Коман 4, Кюизанс 37, Левандовски 72 (пен.), Мюллер 79

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Понграчич, Брукс (Кнохе 74), Руссийон (Хорн 85) – Штеффен (Мармуш 61), Гилявоги, Арнольд, Брекало (Виктор 61) – Гинчек (Герхардт 74), Вегорст

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба (Эрнандес 80), Боатенг, Одриосола (Павар 62) – Горетцка (Киммих 80) – Коман (Перишич 62), Мюллер, Кюизанс, Гнабри (Коутиньо 62) – Левандовски

Предупреждения: Вегорст 15, Гилявоги 66, Гилявоги 71

Удаление: Гилявоги 71

Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Хоффенхайм” 0:4

Голы: Крамарич 8, Крамарич 30, Крамарич 48, Крамарич 50 (пен.)

“Боруссия”: Бюрки – Пищек (Шульц 71), Хуммельс, Балерди (Рашль 65) – Морей, Брандт, Витцель, Геррейру (Санчо 46) – Рейна (Загаду 65), Холанд, Азар (Хакими 46)

“Хоффенхайм”: Бауманн – Хюбнер (Бичакчич 83), Гриллич, Пош – Сков (Цубер 71), Крамарич (Ларсен 70), Самассеку (Нордтвейт 83), Руди, Кадержабек – Даббур (Баумгартнер 56), Бебу

Предупреждение: Балерди 41

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Герта” Берлин 2:1

Голы: Хофманн 7, Эмболо 78 – Ибишевич 90+1

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер (Янчке 90+2), Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Херрманн (Траоре 60), Штиндль (Раффаэл 90+2), Хофманн – Эмболо (Бенеш 88)

“Герта”: Смарш – Платтенхардт (Майер 46), Торунарига, Боята, Эссвайн (Лекки 46) – Груйич (Шелбред 46, Нгакам 76), Штарк – Кунья, Дарида (Ибишевич 67), Лукебакио – Пентек

Предупреждения: Крамер 43 – Шелбред 50, Штарк 52

Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Майнц” 1:0

Гол: Фолланд 2

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Вайзер 46), Та, Свен Бендер, Синкгравен (Тапсоба 85) – Баумгартлингер, Демирбай (Арангис 46) – Виртц, Амири (Хавертц 65), Бэйли (Диаби 65) – Фолланд

“Майнц”: Мюллер – Аарон Мартин (Брозински 46), Ньякате, Сен-Жюст (Хак 74), Баку – Кунде, Латца – Квайсон (Озтуналы 69), Буркхардт (Фернандеш 85), Онисиво – Матета (Чжи 69)

Предупреждения: Баумгартлингер 90+1 – Ньякате 69

Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “РБ Лейпциг” 1:2

Голы: Врагас 71 – Вернер 28, Вернер 70

“Аугсбург”: Коубек – Едвай, Гауэлеу, Удуохай, Макс – Груэсо, Хедира (Сухи 75) – Хан (Оксфорд 64), Рихтер (Левен 85), Варгас (Саренрен-Базее 85) – Финнбогасон (Кордова 64)

“РБ Лейпциг”: Мвого – Хальстенберг, Упамекано, Конате – Анхелиньо, Айдара (Кампль 82), Адамс (Краус 87), Мукиэле – Форсберг, Ольмо (Нкунку 74) – Вернер (Борквоски 82)

Предупреждения: Груэсо 45+2, Хан 52, Едвай 67, Макс 68 – Мукиэле 71

Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Фортуна” Дюссельдорф 3:0

Голы: Уджа 26, Гентнер 54, Абдуллахи 90

Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Падерборн” 3:2

Голы: Роде 9, Силва 32, Дост 52 – Дрегер 55, Михель 75

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Шальке” 4:0

Голы: Вальдшмидт 20, Шмид 38, Хелер 46, Вальдшмидт 57

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Кельн” 6:1

Голы: Осако 22, Рашица 27, Фюллькруг 29, Классен 55, Осако 58, Сарджент 68 – Дрекслер 62

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бавария" 34 26 4 4 100-32 +68 82
2 "Боруссия" Дортмунд 34 21 6 7 84-41 +43 69
3 "РБ Лейпциг" 34 18 12 4 81-37 +44 66
4 "Боруссия" Менхенгладбах 34 20 5 9 66-40 +26 65
5 "Байер" Леверкузен 34 19 6 9 61-44 +17 63
6 "Хоффенхайм" 34 15 7 12 53-53 0 52
7 "Вольфсбург" 34 13 10 11 48-46 +2 49
8 "Фрайбург" 34 13 9 12 48-47 +1 48
9 "Айнтрахт" Франкфурт 34 13 6 15 59-60 -1 45
10 "Герта" Берлин 34 11 8 15 48-59 -11 41
11 "Унион" Берлин 34 12 5 17 41-58 -17 41
12 "Шальке" 34 9 12 13 38-58 -20 39
13 "Майнц" 34 11 4 19 44-65 -21 37
14 "Кельн" 34 10 6 18 51-69 -18 36
15 "Аугсбург" 34 9 9 16 45-63 -18 36
16 "Вердер" Бремен 34 8 7 19 42-69 -27 31
17 "Фортуна" Дюссельдорф 34 6 12 16 36-67 -31 30
18 "Падерборн" 34 4 8 22 37-74 -37 20
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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовски Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Вольфсбург (Вольфсбург) Вердер (Бремен) Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Фортуна (Дюссельдорф) Байер (Леверкузен) Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Тимо Вернер Андрей Крамарич Падерборн (Германия) РБ Лейпциг Фрайбург Аугсбург Кёльн
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