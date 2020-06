Успел! Тимо Вернер в последнем матче за Лейпциг стал лучшим бомбардиром в истории клуба

В матче 34-го тура Бундеслиги "Лейпциг" на выезде обыграл "Аугсбург".

Дублем в этой встрече отметился форвард "быков" Тимо Вернер. Немецкий нападающий поразил ворота хозяев на 28-й и 80-й минутах. Эти мячи стали для 24-летнего Вернера 94-м и 95-м в футболке "Лейпцига".

Таким образом, Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром в истории немецкого клуба. Раньше лидерство по этому показателю принадлежало Даниэлю Франу (93 гола).

Напомним, Вернер 1-го июля перейдет в лондонский "Челси".

9️⃣4️⃣ goals ????



Werner caps off his final appearance with Leipzig by becoming the club's all-time highest goalscorer ????



????⚪️ #DieRotenBullen #FCARBL pic.twitter.com/nAOxUokymP