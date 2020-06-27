  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2019/20
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2019/20

Германия
(2 голосов)

У поляка 34 гола в 31 матче текущего сезона чемпионата Германии

Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2019/20
Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски официально стал лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2019/2020.

В матче 34-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Вольфсбург" 4:0, а польский форвард отметился забитым мячем.

Левандовски записал на свой счет 34 гола в 31 матче. Для 31-летнего поляка этот сезон самый результативный в карьере.

Второе место в гонке бомбардиров нынешнего сезона немецкого первенства занял Тимо Вернер (28 голов в 34 поединках), а третью строчку занял вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо - у англичанина 17 забитых мячей в 32 матчах.

Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2019/20 - изображение 1

Вчера Бундесилга признала Левандовски также лучшим игроком сезона Бундеслиги 2019/2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Бундеслига Тимо Вернер Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...