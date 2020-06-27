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Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2019/20
У поляка 34 гола в 31 матче текущего сезона чемпионата Германии
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски официально стал лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2019/2020.
В матче 34-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Вольфсбург" 4:0, а польский форвард отметился забитым мячем.
Левандовски записал на свой счет 34 гола в 31 матче. Для 31-летнего поляка этот сезон самый результативный в карьере.
Второе место в гонке бомбардиров нынешнего сезона немецкого первенства занял Тимо Вернер (28 голов в 34 поединках), а третью строчку занял вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо - у англичанина 17 забитых мячей в 32 матчах.
Вчера Бундесилга признала Левандовски также лучшим игроком сезона Бундеслиги 2019/2020.