Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 0:4. Обзор матча и видео голов
Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 34-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Хоффенхайм” 0:4
Голы: Крамарич 8, Крамарич 30, Крамарич 48, Крамарич 50 (пен.)
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...