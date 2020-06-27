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Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 0:4. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 0:4. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 34-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Хоффенхайм” 0:4

Голы: Крамарич 8, Крамарич 30, Крамарич 48, Крамарич 50 (пен.)

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии видео Хоффенхайм (Зинсхайм) видеоповторы Андрей Крамарич
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