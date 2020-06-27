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Вольфсбург - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Вольфсбург – Бавария ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Вольфсбург - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 34-й тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Бавария” 0:4

Голы: Коман 4, Кюизанс 37, Левандовски 72 (пен.), Мюллер 79

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Роберт Левандовски Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Чемпионат Германии видео Кингсли Коман видеоповторы
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