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Вердер - Кельн 6:1. Обзор матча и видео голов
Вердер – Кельн ⋉ 6:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 34-й тур. Бремен, “Везерштадион”
Голы: Осако 22, Рашица 27, Фюллькруг 29, Классен 55, Осако 58, Сарджент 68 – Дрекслер 62
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