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Сборная сезона Бундеслиги по версии WhoScored. Вернер, Санчо, Дэвис в составе
5 игроков из "Баварии", 3 - из дортмундской "Боруссии"
Футбольный ресурс WhoScored опубликовал свою символическую сборную сезона 2019/20 в Бундеслиге.
Голкипер: Ян Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах);
Защитники: Ашраф Хакими, Матс Хуммельс (оба – "Боруссия" Дортмунд), Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг) и Альфонсо Дэвис ("Бавария");
Полузащитники: Серж Гнабри, Томас Мюллер, Йозуа Киммих (все – "Бавария") и Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд);
Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг).
Вашему вниманию оценки футболистов по версии портала
Конечно же лучшим признали форварда "Баварии" Роберта Левандовски. Поляк стал также лучшим бомбардиром текущей кампании.