  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Сборная сезона Бундеслиги по версии WhoScored. Вернер, Санчо, Дэвис в составе
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная сезона Бундеслиги по версии WhoScored. Вернер, Санчо, Дэвис в составе

Германия
(1 голосов)

5 игроков из "Баварии", 3 - из дортмундской "Боруссии"

Сборная сезона Бундеслиги по версии WhoScored. Вернер, Санчо, Дэвис в составе
Новина українською

Футбольный ресурс WhoScored опубликовал свою символическую сборную сезона 2019/20 в Бундеслиге.

Голкипер: Ян Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах);

Защитники: Ашраф Хакими, Матс Хуммельс (оба – "Боруссия" Дортмунд), Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг) и Альфонсо Дэвис ("Бавария");

Полузащитники: Серж Гнабри, Томас Мюллер, Йозуа Киммих (все – "Бавария") и Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд);

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг).

Вашему вниманию оценки футболистов по версии портала

Сборная сезона Бундеслиги по версии WhoScored. Вернер, Санчо, Дэвис в составе - изображение 1
Примечательно, что WhoScored также солидарен с руководством Бундеслиги в выборе лучшего игрока прошедшего сезона.

Конечно же лучшим признали форварда "Баварии" Роберта Левандовски. Поляк стал также лучшим бомбардиром текущей кампании.

Сборная сезона Бундеслиги по версии WhoScored. Вернер, Санчо, Дэвис в составе - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Роберт Левандовски Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Ян Зоммер Тимо Вернер Серж Гнабри РБ Лейпциг Джошуа Киммих Джейдон Санчо Ашраф Хакими Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
WhoScored
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...