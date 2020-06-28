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Поражение 1:5 и еще один сезон в Бундеслиге 2. Эпичный провал Гамбурга

Германия
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Сезон во второй лиге подошел к концу, Штутгарт вернулся в элиту

Поражение 1:5 и еще один сезон в Бундеслиге 2. Эпичный провал Гамбурга
UA-Футбол
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“Гамбург”, один из самых знаменитых, популярных и богатых клубов Германии, останется во второй Бундеслиге еще на один сезон, третий подряд.

“Динозавр” провалил концовку чемпионата. За два тура до конца лиги “Гамбург” занимал в турнирной таблице третье место, отставая от второго “Штутгарта” на одно очко, и опережая четвертый “Хайденхайм” на два.

Однако в двух последних турах “Гамбург” проиграл. В прошлое воскресенье команда Дитера Хекинга уступила “Хайденхайму” 1:2, пропустив второй гол на 90+5 минуте, а сегодня была разгромлена 1:5 в домашнем матче “Зандхаузеном”. Крайне горькое поражение для “Гамбурга”, учитывая то, что в параллельном матче “Хайденхайм” уступил “Арминии” 0:3.

“Арминия” выиграла Бундеслигу 2, набрав 68 очков, “Штутгарт” второй с 58 пунктами. “Хайденхайм”, который сыграет в плей-офф за повышение с “Вердером” набрал 55 очков, “Гамбург” остался четвертым с 54 пунктами.

Вылетают в 3 лигу “Веен” Висбаден и “Динамо” Дрезден.

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В статье: Бундеслига Динамо (Дрезден) Вторая Бундеслига Хайденхайм (Германия) Арминия (Билефельд) Гамбург Штутгарт (Германия)
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