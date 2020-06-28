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Экс-бомбардир Баварии Марио Гомес завершил карьеру

Германия
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Центрфорвард повесил бутсы на гвоздь в 34 года

Экс-бомбардир Баварии Марио Гомес завершил карьеру
Новина українською

Марио Гомес объявил о завершении карьеры сегодня после того, как его "Штутгарт" гарантировал себе путевку в Бундеслигу.

"Моя последняя миссия здесь закончена. Я всегда мечтал закончить именно в "Штутгарте", и так это и вышло", - цитирует ветерана Bild.

Марио Гомес - воспитанник швабов, с которыми выигрывал Бундеслигу в 2007 году. Мировую известность форвард заработал в "Баварии", где выступал в 2009-13 годах. В составе клуба нападающий дважды победил в Бундеслиге и один раз в Лиге чемпионов.

Кроме того, Гомес играл за "Фиорентину", "Бешикташ", "Вольфсбург". В общей сложности на его счету 170 голов в 328 матчах Бундеслиги.

Долгие годы Марио вызывался и в сборную Германии, за которую забил 31 гол в 78 матчах. Тем не менее, на триумфальный для немцев ЧМ-2014 Йоахим Лев его не взял.

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В статье: Марио Гомес Бавария (Мюнхен) Вторая Бундеслига Штутгарт
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