Вдох глубокий, руки шире: Мануэль Нойер потренировался с Серебряной салатницей в качестве снаряда

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер провел индивидуальную тренировочную сессию в спортзале, используя в качестве утяжелителя "Серебряную салатницу" – именно так называется трофей, который вручают команде за победу в Бундеслиге.

Нойер перешел в "Баварию" летом 2011 года из "Шальке" за 30 миллионов евро. В текущем сезоне 34-летний вратарь сыграл в 33 поединках чемпионата Германии (пропустил 31 гол). Мюнхенская "Бавария" выиграла Бундеслигу в 30-й раз в своей истории.

Напомним, в 2018 году украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко уронил трофей АПЛ на церемонии награждения.