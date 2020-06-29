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Вдох глубокий, руки шире: Мануэль Нойер потренировался с Серебряной салатницей в качестве снаряда
Аккуратнее, Ману, помнишь подвиг Александра Зинченко?
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер провел индивидуальную тренировочную сессию в спортзале, используя в качестве утяжелителя "Серебряную салатницу" – именно так называется трофей, который вручают команде за победу в Бундеслиге.
Нойер перешел в "Баварию" летом 2011 года из "Шальке" за 30 миллионов евро. В текущем сезоне 34-летний вратарь сыграл в 33 поединках чемпионата Германии (пропустил 31 гол). Мюнхенская "Бавария" выиграла Бундеслигу в 30-й раз в своей истории.
Напомним, в 2018 году украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко уронил трофей АПЛ на церемонии награждения.