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Ватцке: Я не думаю, что кто-то заплатит за Санчо столько, сколько мы попросим

Германия
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Глава дортмундцев считает, что игрок не покинет клуб

Ватцке: Я не думаю, что кто-то заплатит за Санчо столько, сколько мы попросим
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Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сомневается, что вингер Джейдон Санчо покинет клуб в ближайшее межсезонье.

"Если Джейдон прийдёт к нам и скажет, что хочет уйти из "Боруссии", несмотря ни на что, и будет клуб, готовый заплатить требуемую сумму, тогда мы обсудим этот вопрос. Но пока этого не случилось. И я не думаю, что кто-то заплатит за Санчо столько, сколько мы попросим", — приводит слова Ватцке Sky Sports.

Одним из фаворитов на Санчо считается "Манчестер Юнайтед". По информации СМИ, "Боруссия" хочет получить за своего футболиста не менее £ 100 млн (€ 109 млн).

В нынешнем сезоне Джейдон забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке
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