Времени хватит всем: трансферное окно в Германии продлили на месяц

Немецкая футбольная федерация (DFB) определенно порадовала клубы, которые были в растерянности из-за нехватки времени для осуществления трансферов.

Согласно информации, опубликованной на сайте организации, трансферное окно в Германии приоткроют 1 июля, а затем оно будет оставаться открытым с 15 июля до 5 октября.

Это означает, что окно в Германии закроется за сутки до дедлайна подачи заявок на Лигу чемпионов. В то же время решение открыть окно на один день 1 июля связано с финализацией уже готовых сделок. Например, Тимо Вернер пару недель назад перешел из "Лейпцига" в "Челси", но формально еще не стал игроком синих.

Ранее ФИФА рекомендовала всем федерациям продлить трансферные окна из-за затянувшегося сезона-2019/20.

Следующий розыгрыш Бундеслиги по плану должен стартовать 21 августа.