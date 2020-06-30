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Нюбель прошёл медобследование в Баварии

Германия
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В ближайшее время игрок присоединится к баварцам

Нюбель прошёл медобследование в Баварии
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" на официальном сайте клуба сообщила, что голкипер Александр Нюбель успешно прошёл медицинское обследование. В начале этого года 23-летний футболист договорился с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги о контракте до конца сезона-2024/2025.

"Первые впечатления очень и очень хорошие. Я хотел сделать следующий шаг. Моя цель — неуклонно становиться лучше и добиться больших успехов с "Баварией", — сказал Александр.

Нюбель присоединился к "Баварии" на правах свободного агента. С 2015 года вратарь защищал цвета гельзенкирхенского "Шальке-04".

В сезоне-2019/2020 Александр пропустил 40 мячей в 26 встречах Бундеслиги.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Александр Нюбель Шальке 04 Шальке
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