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Нюбель прошёл медобследование в Баварии
В ближайшее время игрок присоединится к баварцам
Мюнхенская "Бавария" на официальном сайте клуба сообщила, что голкипер Александр Нюбель успешно прошёл медицинское обследование. В начале этого года 23-летний футболист договорился с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги о контракте до конца сезона-2024/2025.
"Первые впечатления очень и очень хорошие. Я хотел сделать следующий шаг. Моя цель — неуклонно становиться лучше и добиться больших успехов с "Баварией", — сказал Александр.
Нюбель присоединился к "Баварии" на правах свободного агента. С 2015 года вратарь защищал цвета гельзенкирхенского "Шальке-04".
В сезоне-2019/2020 Александр пропустил 40 мячей в 26 встречах Бундеслиги.