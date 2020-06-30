Нюбель прошёл медобследование в Баварии

Мюнхенская "Бавария" на официальном сайте клуба сообщила, что голкипер Александр Нюбель успешно прошёл медицинское обследование. В начале этого года 23-летний футболист договорился с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги о контракте до конца сезона-2024/2025.

"Первые впечатления очень и очень хорошие. Я хотел сделать следующий шаг. Моя цель — неуклонно становиться лучше и добиться больших успехов с "Баварией", — сказал Александр.

Нюбель присоединился к "Баварии" на правах свободного агента. С 2015 года вратарь защищал цвета гельзенкирхенского "Шальке-04".

В сезоне-2019/2020 Александр пропустил 40 мячей в 26 встречах Бундеслиги.