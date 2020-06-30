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МЮ готов заплатить за Санчо 50 миллионов евро

Германия
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Но руководство дортмундцев не готово идти на уступки

МЮ готов заплатить за Санчо 50 миллионов евро
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в вингере дортмундской "Боруссии" Джейдоне Санчо, но руководство "красных дьяволов" готово выделить на этот трансфер не больше £ 50 млн (€ 55 млн), сообщает Sky Sports со ссылкой на источники в манкунианском клубе.

"Боруссия" оценивает Санчо в £ 100 млн (€ 110 млн). Боссы дортмундцев не намерены идти на уступки в переговорах о продаже 20-летнего англичанина. Ранее исполнительный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что вряд ли кто-то решится заплатить за Джейдона требуемую сумму.

Санчо перешёл в "Боруссию" из "Манчестер Сити" летом 2017 года за € 8 млн. В нынешнем сезоне вингер записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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