Хакими попрощался с болельщиками Боруссии

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими перед переходом в "Интер" попрощался с дортмундской "Боруссией", за которую выступал на протяжении двух последних сезонов на правах аренды.

"Подошёл к концу прекрасный этап моей жизни. После двух замечательных лет я покидаю клуб, временем в котором наслаждался. С первой же секунды "Боруссия" и город дали мне потрясающую заботу и внимание. Сейчас могу уверенно сказать, что поступил правильно, выбрав Дортмунд своим домом на два года.

Хочу поблагодарить всех своих партнёров по команде, тренерский штаб и всех работников клуба за любовь и доверие, которым я был окружён всё это время. Также хочу сказать спасибо невероятным болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживали нас в каждом матче. Я никогда не забуду великолепную "Жёлтую стену". Наконец, я хочу поблагодарить свою семью и друзей, которые всегда меня поддерживали.

Надеюсь, однажды наши пути вновь пересекутся. До новых встреч, "Боруссия"!" — написал Ашраф в своём "твиттере".