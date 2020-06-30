  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Хакими попрощался с болельщиками Боруссии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хакими попрощался с болельщиками Боруссии

Германия
(1 голосов)

Игрок сделал это с помощью твиттера

Хакими попрощался с болельщиками Боруссии
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими перед переходом в "Интер" попрощался с дортмундской "Боруссией", за которую выступал на протяжении двух последних сезонов на правах аренды.

"Подошёл к концу прекрасный этап моей жизни. После двух замечательных лет я покидаю клуб, временем в котором наслаждался. С первой же секунды "Боруссия" и город дали мне потрясающую заботу и внимание. Сейчас могу уверенно сказать, что поступил правильно, выбрав Дортмунд своим домом на два года.

Хочу поблагодарить всех своих партнёров по команде, тренерский штаб и всех работников клуба за любовь и доверие, которым я был окружён всё это время. Также хочу сказать спасибо невероятным болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживали нас в каждом матче. Я никогда не забуду великолепную "Жёлтую стену". Наконец, я хочу поблагодарить свою семью и друзей, которые всегда меня поддерживали.

Надеюсь, однажды наши пути вновь пересекутся. До новых встреч, "Боруссия"!" — написал Ашраф в своём "твиттере".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Интер (Милан) Ашраф Хакими
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...