СМИ: Бавария полностью согласовала трансфер Сане

Мюнхенская "Бавария" смогла добиться своего. С большой долей вероятности, уже этим летом их состав пополнит Лерой Сане.

По данным журналиста Фабрицио Романо, чемпион Германии договорился с "Ман Сити" о трансфере. Сумма сделки составит менее 50 миллионов евро.

Сане уже давно добро на переезд в Мюнхен. Там он подпишет контракт на пять сезонов.

Leroy Sané to Bayern Münich, here we go! As reported by @cfbayern total agreement has been reached between Bayern Münich and Manchester City. Paperworks time for the player - he’s going to sign until June 2025. #MCFC #Bayern #transfers