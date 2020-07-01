Еще и свободный агент: Бавария завершила подписание полузащитника ПСЖ

18-летний универсал "Пари Сен-Жермен" Танги Куасси сегодня подписал с "Баварией" контракт до лета 2024-го, сообщает официальный сайт клуба.

Юный талант, способный сыграть центрального защитника и опорного хавбека, перебрался в Германию бесплатно, предварительно отказавшись подписывать с "ПСЖ" профессиональный контракт по примеру другого "баварца" Кингсли Комана.

Парижане прилагали много усилий, чтобы таки сохранить Куасси, и вели переговоры с января, но тот остался непреклонен.

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Танги сыграл за "ПСЖ" в минувшем сезоне 15 матчей во всех турнирах (1085 минут), забив 3 гола. Зимой он стал самым молодым игроком парижан в Лиге чемпионов, а потом еще и самым юным автором дубля "ПСЖ" в чемпионате - от Куасси пострадал "Амьен" (4:4).

Transfermarkt оценивает стоимость Танги сегодня в 11 млн евро. "ПСЖ", однако, получит за игрока лишь 300 тысяч - плату за воспитание игрока, прописанную правилами ФИФА.