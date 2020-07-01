"Я хотел бы увидеть лучших четырех защитников, чем он". Кто такой Дайо Упамекано

Мировой футбол медленно, но верно оправляется от коронавирусной пандемии. Первый топ-чемпионат, который успел завершить сезон после карантина - это немецкая Бундеслига. Очевидно, что в ближайшее время возрастет количество трансферных слухов. Наиболее лакомым кусочком на этом большом футбольном торте будет защитник "РБ Лейпцига" Дайо Упамекано.

Детство

27 октября 1998 года в 50-тысячном французском городке Эврё, что в Нормандии, в семье выходцев из Гвинеи-Бисау родился будущий защитник, за которым выстроилась очередь из лучших европейских клубов. Имя Дайо, которое в полном варианте звучит как Dayotchanculle (Дайоканкулле), отец ему дал в честь прадеда – тот был почетным вождем деревни на острове Джета.

Упамекано рос в районе Мадлен, в котором было много африканцев, любящих дни напролет пинать на улице мяч. Вся их жизнь была связана с игрой номер один и совершенно неудивительно, что уроженцы Эвре – Рафик Гитан ("Ренн"), Усман Дембеле ("Барселона"), Самюэль Грансир ("Монако"), стали профессионалами. Гитан и Дембеле являются одногодками Дайо, и в детстве они нередко шли вместе на один из местных стадионов, где устраивали своеобразные турниры между собой, между своими из Мадлен. Никаких лимитов, с утра до ночи, в формате футзала или "пять на пять"… Это закалило Дайо и помогло с детства отточить навыки.

С детства Упамекано мечтал быть центральным защитником. В точности, каким был его кумир Серхио Рамос. Однако на мадленских турнирах он мог сыграть на любой позиции кроме вратарской. Лишь по прибытии в академию "Валансьена" его сперва поставили в центр поля, а затем сделали защитником.

Первые шаги

После пяти лет в академиях "Вайя Анжер" (2004-2007) и "Де Прей" (2008-2009) Дайо Упамекано перешел в местный клуб "Эврё". Там он не выделялся среди таких же одиннадцатилеток, приходилось оставаться после занятий и прикладывать все силы, чтобы быть лучше. И его работу над собой заметили: позвал "Валансьен", который в отличии от пятилигового "Эврё" был во второй французской лиге.

Молодой Дайо очень переживал из-за того, что не справится с новой для себя обстановкой, тем более вдали от дома. Однако тренеры обрадовали его тем, что кроме него в академию зачислен Эдер Вериссимо, паренек, с которым француз пинал мяч дни напролет на одном поле. Наличие под боком знакомого помогло Упамекано, а Ромарик Бултел и Винсен Менди, тренеры по "Эврё", добавили ему веры в себя: "Делай все так, будто бы ты все еще в "Эвре". Получилось.

"Мне было тяжело. Быть одному в таком возрасте без семьи иногда очень сложно. Но был Эдер. Этот факт был для меня важен: он помогал мне, я помогал ему. Я никогда не говорил себе: "Этого не будет, это лишком сложно". Каждые выходные ко мне присоединялся кто-то из семьи. У меня четыре сестры и маленький брат, и все повторяли мне "не сдавайся", – сказал Дайо Упамекано в одном из интервью французскому изданию.

Становление

Ему было четырнадцать лет, интегрироваться в структуру "Валансьена" было нелегко, но благодаря мощной поддержке это удалось сделать. У Упамекано были некоторые проблемы с общением с партнерами: он говорил мало и не очень четко. Тогда "Валансьен" отправил его на специализированные логопедические занятия, которые помогли ему в лечении дислексии (расстройство чтения) и проблем с дикцией. Ему на тот момент исполнилось пятнадцать, а полгода усиленных тренировок помогли исправить все.

В 2015 году он получил вызов в сборную Франции U17. Французы катком прошлись по турниру: два пропущенных гола в шести матчах, победа финале над Германией со счетом 4:1. Упамекано выделялся среди своих сверстников не по годам мощным телосложением и зрелостью. Немудрено, что скауты "Арсенала", "Ювентуса", "Манчестер Сити", "Лиона" и "Баварии" взяли на карандаш центрального защитника сборной Франции. Однако никому из них не суждено было заполучить этот бриллиант.

Когда на авансцену вышел "Ред Булл Зальцбург" с презентацией своего проекта, то у других просто не было шансов. Семье Упамекано в красках рассказали о городе, базе, задачах, а также сказали об интернациональности академии в которой нашли себе место малийцы, японцы, китайцы и другие. Это привлекло Дайо и подтолкнуло утвердительно ответить на предложение. По признанию Дайо, он мог оказаться в "Манчестер Юнайтед", но агент и родители, послушав рассказ клубных представителей во время посещения базы, решили не давать согласие. Тем более, что парня хотели отправить в принимающую семью, что не устраивало его самого.

2,2 млн евро – столько "Валансьен" получил от "Зальцбурга". Это было на 400 тысяч евро больше, чем предложение "МЮ". Сам игрок получил трехлетний контракт.

Освоиться в новой обстановке в немецкоязычной среде без знания языка помогли двое: Питер Цейдлер и Наби Кейта. Цейдлер в свое время работал во французском "Сошо" и выучил язык, а Наби Кейта родился в Гвинеи, где французский является государственным. Вместе с франкоговорящими игроками Упамекано ходил на уроки немецкого, что помогало ему быстрее осваивать язык. В частности, партнером по изучению нового языка стал Ибраима Конате, защитник "РБ Лейпциг".

Пробыв несколько лет в академии австрийского клуба, согласно плану по развитию молодых талантов, Дайо Упамекано был переведен в фарм-клуб – "Лиферинг", выступающий во второй австрийской лиге. Сезон 2015/2016 выдался крайне интересным: на взрослом уровне Упамекано играл за "Лиферинг", а на молодежном – за "Ред Булл Зальцбург", представляющий главную команду в Юношеской лиге УЕФА (аналог Лиги чемпионов для молодежи). На следующий год тренерский штаб понял, что француз готов и его вызвали в главную команду – "Ред Булл Зальцбург". Так начался его путь в большой профессиональный футбол.

Прогресс

Всего двух десятков матчей за "Ред Булл Зальцбург" хватило для того, чтобы самая главная команда "газировочной" системы клубов – "РБ Лейпциг" – положила в январе 2017 года на стол 10 млн евро.

"Перед переездом в Лейпциг я говорил с Усманом Дембеле. Он сказал мне: "Здесь они из тебя сделают игрока", – такой отзыв Дайо Упамекано получил от своего друга.

В "РБ Лейпциг" с первых же дней после перехода защитника в их клуб сделали на него ставку. Он быстро стал игроком основного состава и теперь трудно представить себе немецкий клуб без Упамекано в центре защиты. По статистическим выкладкам этого сезона француз по всем показателям, важным для защитников, среди лидеров, а лидирует по перехватам и отборам.

Упамекано наделен отличной реакцией, что позволяет ему быстро восстанавливать позицию, если он окажется не в совсем правильной стороне от мяча. У него мощные и быстрые ноги, а также раскаченный верх, что помогает ему не только преследовать, но и выдавливать нападающих. Форварды должны сильно напрячься, чтобы оббежать его. Нет смысла использовать против Упамекано скорость, так как у него ее более чем достаточно.

К плюсам центрального защитника можно также отнести его умения начать атаку и игру в пас. Он все еще молод и иногда ошибается, но это как раз свойство его возраста. С опытом эти ошибки будут уменьшены или сойдут на нет.

Дайо Упамекано сравнивают с Куртом Зума и Тьемуе Бакайоко в их лучшем виде, Жеромом Боатенгом, а также с легендой французского футбола Марселем Десайи.

Где бы он не оказался по итогам сезоне 2019/2020, этот клуб получит настоящий бриллиант, который стоит каждого вложенного евро. Однако высока вероятность, что он останется в Лейпциге. Ведь с приглашением на пост главного тренера Юлиана Нагельсманна быки сделали еще один шаг к созданию суперклуба, а суперклубы не разбрасываются своими лучшими игроками. Тем более, одну звезду – Тимо Вернера - уже продали.

Слова

"У Дайо есть все, чтобы преуспеть в профессиональном футболе", – отзыв от защитника "Лейпцига" Марвина Комппера.

"Я не видел более быстрого центрального защитника. У Дайо невероятное телосложение. Он может стать таким же, как Джером Боатенг, если продолжит прогрессировать", – форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.

"Он молодой игрок, которого оценивают высоко. Он быстр, хорошо играет позиционно и хорошо использует тело. Год или два в Лейпциге не повредят ему. Ему еще есть чему учиться, но он великолепный игрок, и поэтому я не удивлен, что им интересуются лучшие клубы Европы", – слова Лотара Маттеуса, сказанные для Sky Germany.

"Если есть четыре лучших центральных защитников, чем Дайо Упамекано, я хотел бы их увидеть", – бывший главный тренер и создатель системы "Ред Булла" Ральф Рангник не скрывает своего восхищения.

"Я знаю, что мной интересуются многие клубы, – сказал Дайо Упамекано в интервью Foot Mercato. – Но я не витаю в облаках. Мы обсудим мое будущее в конце сезона с агентами и семьей".