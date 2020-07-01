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Стильные молнии или следы от когтей? Боруссия Дортмунд представила новый комплект формы

Германия
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Цвета сохранились

Стильные молнии или следы от когтей? Боруссия Дортмунд представила новый комплект формы
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" продемонстрировала домашний комплект экипировки на следующий сезон. Форма выполнена в традиционных желто-черных цветах немецкого клуба.

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Отметим узор из черных молний на футболках – возможно, это стилизация под следы от когтей какого-либо хищника.

Техническим спонсором "Боруссии" является компания Puma.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) футбольная форма
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