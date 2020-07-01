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Стильные молнии или следы от когтей? Боруссия Дортмунд представила новый комплект формы
Цвета сохранились
Дортмундская "Боруссия" продемонстрировала домашний комплект экипировки на следующий сезон. Форма выполнена в традиционных желто-черных цветах немецкого клуба.
Borussia Dortmund unveil their new home kit for next season pic.twitter.com/LFbOuFkKVv— B/R Football (@brfootball) July 1, 2020
Отметим узор из черных молний на футболках – возможно, это стилизация под следы от когтей какого-либо хищника.
Техническим спонсором "Боруссии" является компания Puma.
⚡️ AUF SPANNUNG! ⚡️ pic.twitter.com/AGdZwdQ0Cl— Borussia Dortmund (@BVB) July 1, 2020
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