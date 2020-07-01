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Алаба не планирует продлевать контракт с Баварией

Германия
(2 голосов)

Переговоры между сторонами зашли в тупик

Алаба не планирует продлевать контракт с Баварией
Новина українською

Защитник "Баварии" Давид Алаба может сменить клуб.

По информации Bild, переговоры между сторонами по продлению соглашения зашли в тупик. Алаба требует высокую зарплату, но и сам игрок хочет попробовать свои силы в другом чемпионате. На австрийца претендуют "Барселона" и "Реал".

Нынешний контракт Алабы с "Баварией" действует до конца июня 2021 года.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен)
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