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Новый сезон Бундеслиги должен начаться 18-го сентября

Германия
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Дата пока что предварительная

Новый сезон Бундеслиги должен начаться 18-го сентября
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии стал первым топ турниром, который был полноценно завершен в этом сезоне. Уже сейчас строятся планы касательно следующего.

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Всем клубам Бундеслиги был выслан предварительный план турнира, который в будущем должен быть утвержден. Планируется, что сезон должен начаться 18-го сентября. Крайне вероятно, что зимний перерыв будет сокращен.

Напомним, что следующим летом пройдет Евро-2020, а значит, что все чемпионаты должно быть закончены пораньше.

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В статье: Бундеслига
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