Новый сезон Бундеслиги должен начаться 18-го сентября

Чемпионат Германии стал первым топ турниром, который был полноценно завершен в этом сезоне. Уже сейчас строятся планы касательно следующего.

Всем клубам Бундеслиги был выслан предварительный план турнира, который в будущем должен быть утвержден. Планируется, что сезон должен начаться 18-го сентября. Крайне вероятно, что зимний перерыв будет сокращен.

Neuer Rahmenterminkalender für Saison 2020/21: #DFL holt Meinungsbild bei Clubs der #Bundesliga und 2. Bundesliga ein https://t.co/noTCZSmbXe pic.twitter.com/D2W0POL2dQ — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) July 1, 2020

Напомним, что следующим летом пройдет Евро-2020, а значит, что все чемпионаты должно быть закончены пораньше.