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Румменигге: Почему Бавария не приглашала Клоппа? У него всегда был контракт с другим клубом
Вполне логично
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему мюнхенцы никогда не пытались заключить контракт с Юргеном Клоппом.
"Когда мы находились в поиске нового тренера, у Юргена всегда был контракт с другим клубом. Не стоит забывать, что в последние годы "Баварию" тренировали отличные наставники - Хайнкес, Гвардиола, Ван Гал, а теперь Флик.
Я очень уважаю Клоппа, он входит в тройку лучших в мире тренеров. Я искрене поздравляю "Ливерпуль" с чемпионством", - заявил Румменигге.
"Баварии" на заметку - контракт Клоппа с "Ливерпулем" истекает в 2024-м году.