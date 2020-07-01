Левандовски: Меня часто связывали с Реалом, но я на сто процентов игрок Баварии

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски признался, что никогда не жалел о том, что не перешел в мадридский "Реал", несмотря на их огромный интерес

"В свое время было много слухов. "Реал" - отличный клуб и я думал над этим. Но я принял решение остаться и не жалею об этом. Я на сто процентов игрок "Баварии".

Я счастлив в Мюнхене. Мы - настоящая семья и это лучшее доказательство. Я знаю, что клуб меня ценит", - приводит слова поляка Goal.

Ранее была информация, что после феноменального сезона Роберт - главный претендент на Золотой Мяч.