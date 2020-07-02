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СМИ: Сане подписал пятилетний контракт с Баварией
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Одна из главных трансферных саг лета подходит к концу. Лерой Сане уже подписал контракт с "Баварией".
Информацию об этом сообщил немецкий журналист Фабрицио Романо. Сделка расчитана сроком на пять лет. Сумма транфера составит не более 50 миллионов евро. Официально о переходе могут объявить уже завтра.
Leroy Sané has signed his contract as new Bayern Münich player until June 2025. #Bayern #MCFC #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2020
Отметим, что в текущем сезоне Сане провел лишь две игры, большую часть времени восстанавливаясь от серьезной травмы.