СМИ: Сане подписал пятилетний контракт с Баварией

Одна из главных трансферных саг лета подходит к концу. Лерой Сане уже подписал контракт с "Баварией".

Информацию об этом сообщил немецкий журналист Фабрицио Романо. Сделка расчитана сроком на пять лет. Сумма транфера составит не более 50 миллионов евро. Официально о переходе могут объявить уже завтра.

Leroy Sané has signed his contract as new Bayern Münich player until June 2025. #Bayern #MCFC #transfers