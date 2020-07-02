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СМИ: Сане подписал пятилетний контракт с Баварией

Германия
(2 голосов)

Гвардиола потерял ценного бойца

СМИ: Сане подписал пятилетний контракт с Баварией
UA-Футбол
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Одна из главных трансферных саг лета подходит к концу. Лерой Сане уже подписал контракт с "Баварией".

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Информацию об этом сообщил немецкий журналист Фабрицио Романо. Сделка расчитана сроком на пять лет. Сумма транфера составит не более 50 миллионов евро. Официально о переходе могут объявить уже завтра.

Отметим, что в текущем сезоне Сане провел лишь две игры, большую часть времени восстанавливаясь от серьезной травмы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
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