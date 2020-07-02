Торган Азар получил десятый номер в Боруссии

Этим летом "Боруссию" покидает Марио Гетце. Его десятый номер не очень долго был вакантным.

Читайте также Официально: Марио Гетце покидает дортмундскую Боруссию

Сегодня стало известно, что новой "десяткой шмелей" станет Торган Азар. В текущем сезоне он выступал под 23-м номером, проведя 43 матча. За это время он забил семь голов и отдал 14 голевых.

Что интересно, в свое время подобный путь прошел старший брат Торгана - Эден. В "Челси" бельгиец имел 17-й номер, но после уходы Маты так же забрал "десятку".