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Торган Азар получил десятый номер в Боруссии
Скоро будет не хуже брата
Этим летом "Боруссию" покидает Марио Гетце. Его десятый номер не очень долго был вакантным.
Сегодня стало известно, что новой "десяткой шмелей" станет Торган Азар. В текущем сезоне он выступал под 23-м номером, проведя 43 матча. За это время он забил семь голов и отдал 14 голевых.
Thorgan Hazard: BVB’s new #10 pic.twitter.com/1VycZCqbTZ— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 2, 2020
Что интересно, в свое время подобный путь прошел старший брат Торгана - Эден. В "Челси" бельгиец имел 17-й номер, но после уходы Маты так же забрал "десятку".
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