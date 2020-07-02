Бундеслига. Без голов в первом матче плей-офф между Вердером и Хайденхаймом

“Вердер” разочаровал. Бременцы вытянули счастливый билет на прошлой неделе, воспользовавшись проигрышем “Фортуны” в последнем туре Бундеслиги. “Вердер” не вылетел напрямую, и вышел на в плей-офф на скромный клуб “Хайденхайм”, которому удалось обойти во второй лиге “Гамбург”. Плей-офф в последний момент с не самым сильным соперником – хорошая возможность показать, что “Вердер” достоин выступления в Бундеслиге. Но по сегодняшнему матчу этого не скажешь.

Тренерский штаб “Хайденхайма” хорошо подготовился к матчу. Помимо нейтрализации преимуществ “Вердера”, помощники Франка Шмидта устроили настоящее звуковое шоу. Один из представителей гостей сотрясал во время… коровьим колоколом.

Если говорить об игре, то у “Вердера” было больше владения (67% против 33%), больше ударов (15 против 10, в створ 2-0), но хороших моментов в матче практически не было. В конце игры “Вердер” не воспользовался ошибкой вратаря “Хайданхайма”, но Кевина Мюллера подстраховал центрбек. В ответ гости едва не забили после углового на 90+3 минуте.

Ответный матч состоится в понедельник.

Бундеслига, плей-офф за повышение/выживание

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Хайденхайм” 0:0

“Вердер”: Павленка – Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Аугустинссон 77) – Эггештайн, Баргфреде (Грос 65), Классен (Биттенкур 65) – Осако (Сарджент 84) – Рашица, Фюллькруг (Бартельс 65)

“Хайденхайм”: Мюллер – Тьеркауф (Ференбах 83), Бирманн, Майнка, Буш – Грисбек, Сесса (Кершбаумер 59) – Дорш, Мюльтауп (Шнаттерер 69) – Томалла (Отто 69), Клайдайнст

Предупреждения: Мойсандер 19, Осако 34, Биттенкур 71, Мойсандер 87 – Мюльтауп 35, Бирманн 75

Удаление: Мойсайдер 87