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Флик: Байер может навредить Баварии в финале Кубка Германии

Германия
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Наставник "красных" чувствует, что соперник может доставить им хлопот

Флик: Байер может навредить Баварии в финале Кубка Германии
Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от финального матча Кубка Германии с "Байером".

"Нужно признать, мы находимся в новых условиях перед этим финалом. Но мы должны принимать это. С нетерпением ждём игры и постараемся привезти второй трофей в Мюнхен. Финал — это всегда нечто особенное. Я был доволен тренировками команды на этой неделе. Мы играем с командой, которая может навредить нам за счёт своих сильных сторон. Мы должны сосредоточиться на игре. Она будет отличаться от того, что было в чемпионате", — приводит слова Флика страница Bayern & Germany в "Твиттере".

Финальный матч Кубка Германии "Байер" — "Бавария" состоится завтра, 4 июля, на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Ханси Флик
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