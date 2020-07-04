Германия
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Байер - Бавария. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию финального Кубка Германии
Матч 34-го тура Бундеслиги – в прямом эфире
Кубок Германии. Финал
4 июля. Берлин, “Олимпиаштадион”
“Байер” Леверкузен – “Бавария”
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Финал Кубка Германии можно бесплатно посмотреть на официальном ютуб-канале немецкого футбольного союза по следующей ссылке.
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