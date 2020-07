Байер - Бавария 2:4. Дубль во втором сезоне подряд, двадцатая победа в Кубке

На первых минутах второго тайма вингер Мусса Диаби “Байера” смог избежать офсайдной ловушки, промчался по флангу Альфонсо Дэвиса, и выполнил прострел низом в центр штрафной “Баварии”. Форвард Леверкузена Кевин Фолланд занял идеальную позицию для удара, но махнул ногой мимо мяча. Через несколько мгновений Мануэль Нойер выбил вперед мяч, Левандовски получил мяч в двадцати метрах от ворот и решил пальнуть по воротам вторым касанием. Полная неожиданность для кипера “Байера” Градецки. Он не успел среагировать на удар и счет в матче стал 0:3.

A @Manuel_Neuer assist!



But it could as easily go down as an assist from Leverkusen goalkeeper @HradeckyLukas too #Berlin2020 #B04FCB 1-3 pic.twitter.com/sZYk7cKxwp