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Байер - Бавария 2:4. Дубль во втором сезоне подряд, двадцатая победа в Кубке
Результативная победа Баварии в финале Кубка Германии на Олимпиаштадионе
На первых минутах второго тайма вингер Мусса Диаби “Байера” смог избежать офсайдной ловушки, промчался по флангу Альфонсо Дэвиса, и выполнил прострел низом в центр штрафной “Баварии”. Форвард Леверкузена Кевин Фолланд занял идеальную позицию для удара, но махнул ногой мимо мяча. Через несколько мгновений Мануэль Нойер выбил вперед мяч, Левандовски получил мяч в двадцати метрах от ворот и решил пальнуть по воротам вторым касанием. Полная неожиданность для кипера “Байера” Градецки. Он не успел среагировать на удар и счет в матче стал 0:3.
A @Manuel_Neuer assist!— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) July 4, 2020
But it could as easily go down as an assist from Leverkusen goalkeeper @HradeckyLukas too #Berlin2020 #B04FCB 1-3 pic.twitter.com/sZYk7cKxwp
“Бавария” Ханси Флика позволяет сопернику играть. Вингерам “Байера” через раз удавалась проходы по флангам, но с завершением у номинальных хозяев были проблемы. В других эпизодах подчищали защитники – в одном из таких моментов Боатенг получил травму.
Также стала проявляться еще одна проблема – угловые. Так “Байер” забил первый гол в матче и заработал пенальти на последних секундах.
Но нужно сказать, что “Бавария” дает сопернику играть, поскольку у нее есть уверенность в своей силе и превосходстве.
Первый гол в матче – прекрасный удар со штрафного Алабы. Второй мяч – Киммих перехватил мяч в центре поля, акробатически выбросив вверх ногу, а затем сам же отдал ассист на Гнабри.
The perfect free-kick from @David_Alaba to open the scoring in the #DFBPokal final #Berlin2020 #B04FCB 0-2 pic.twitter.com/q5KEVuHEP1— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) July 4, 2020
Только под конец первого тайма “Байеру” удалось раскрыться и найти свободу в движениях. Пик активности Леверкузена пришелся на первую треть второго тайма. Но сумасшедший удар Левандовски окончательно определил победителя матча, пусть после этого “Байер” и забил дважды. Левандовски тоже не остался без еще одного мяча, который для него стал 51-м в сезоне.
Во втором сезоне подряд “Бавария” делает дубль, и в 20-й раз в своей истории выигрывает Кубок Германии.
Команда Ханси Флика отдохнет несколько дней, а затем начнет подготовку к августовскому турниру Лиги чемпионов, в котором намерена победить.
Кубок Германии. Финал
4 июля. Берлин, “Олимпиаштадион”
“Байер” Леверкузен – “Бавария” 2:4
Голы: Свен Бендер 63, Хавертц 90+5 (пен.) – Алаба 16, Гнабри 24, Левандовски 59, Левандовски 89
“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Вайзер 81), Свен Бендер, Тапсоба, Венделл – Арангис, Баумгартлингер (Демирбай 46) – Диаби, Амири (Фолланд 46), Бэйли (Беллараби 76) – Хавертц
“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг (Эрнандес 69), Павар – Горетцка, Киммих – Коман (Перишич 64), Мюллер (Тиаго 87), Гнабри (Коутиньо 87) – Левандовски
Предупреждения: Венделл 28 – Левандовски 67