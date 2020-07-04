Байер - Бавария 2:4. Дубль во втором сезоне подряд, двадцатая победа в Кубке

На первых минутах второго тайма вингер Мусса Диаби “Байера” смог избежать офсайдной ловушки, промчался по флангу Альфонсо Дэвиса, и выполнил прострел низом в центр штрафной “Баварии”. Форвард Леверкузена Кевин Фолланд занял идеальную позицию для удара, но махнул ногой мимо мяча. Через несколько мгновений Мануэль Нойер выбил вперед мяч, Левандовски получил мяч в двадцати метрах от ворот и решил пальнуть по воротам вторым касанием. Полная неожиданность для кипера “Байера” Градецки. Он не успел среагировать на удар и счет в матче стал 0:3.

“Бавария” Ханси Флика позволяет сопернику играть. Вингерам “Байера” через раз удавалась проходы по флангам, но с завершением у номинальных хозяев были проблемы. В других эпизодах подчищали защитники – в одном из таких моментов Боатенг получил травму.

Также стала проявляться еще одна проблема – угловые. Так “Байер” забил первый гол в матче и заработал пенальти на последних секундах.

Но нужно сказать, что “Бавария” дает сопернику играть, поскольку у нее есть уверенность в своей силе и превосходстве.

Первый гол в матче – прекрасный удар со штрафного Алабы. Второй мяч – Киммих перехватил мяч в центре поля, акробатически выбросив вверх ногу, а затем сам же отдал ассист на Гнабри.

Только под конец первого тайма “Байеру” удалось раскрыться и найти свободу в движениях. Пик активности Леверкузена пришелся на первую треть второго тайма. Но сумасшедший удар Левандовски окончательно определил победителя матча, пусть после этого “Байер” и забил дважды. Левандовски тоже не остался без еще одного мяча, который для него стал 51-м в сезоне.

Во втором сезоне подряд “Бавария” делает дубль, и в 20-й раз в своей истории выигрывает Кубок Германии.

Команда Ханси Флика отдохнет несколько дней, а затем начнет подготовку к августовскому турниру Лиги чемпионов, в котором намерена победить.

Кубок Германии. Финал

4 июля. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Байер” Леверкузен – “Бавария” 2:4

Голы: Свен Бендер 63, Хавертц 90+5 (пен.) – Алаба 16, Гнабри 24, Левандовски 59, Левандовски 89

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Вайзер 81), Свен Бендер, Тапсоба, Венделл – Арангис, Баумгартлингер (Демирбай 46) – Диаби, Амири (Фолланд 46), Бэйли (Беллараби 76) – Хавертц

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг (Эрнандес 69), Павар – Горетцка, Киммих – Коман (Перишич 64), Мюллер (Тиаго 87), Гнабри (Коутиньо 87) – Левандовски

Предупреждения: Венделл 28 – Левандовски 67