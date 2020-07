Левандовски забил 50-й гол в сезоне после паса Нойера

“Бавария” выиграла Кубок Германии, обыграв в финале леверкузенский “Байер” со счетом 4:2. Два мяча “Баварии” забил лучший бомбардир команды Роберт Левандовски.

Особенно примечательным получился первый гол поляка. Голевым пасом отметился Мануэль Нойер – вратарь “Баварии” точно выбил мяч на Левандовски, который решился на удар с дальней дистанции.

