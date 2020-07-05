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Левандовски забил 50-й гол в сезоне после паса Нойера
Лучший сезон в карьере польского бомбардира
“Бавария” выиграла Кубок Германии, обыграв в финале леверкузенский “Байер” со счетом 4:2. Два мяча “Баварии” забил лучший бомбардир команды Роберт Левандовски.
Особенно примечательным получился первый гол поляка. Голевым пасом отметился Мануэль Нойер – вратарь “Баварии” точно выбил мяч на Левандовски, который решился на удар с дальней дистанции.
A @Manuel_Neuer assist!— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) July 4, 2020
But it could as easily go down as an assist from Leverkusen goalkeeper @HradeckyLukas too #Berlin2020 #B04FCB 1-3 pic.twitter.com/sZYk7cKxwp
Этот гол стал для Левандовски 50-м за “Баварию” в сезоне, затем он забил еще 51-й гол. 34 гола в 31 матче Бундеслиги, Лига чемпионов – шесть матчей, 11 голов, в кубке Левандовски забил шесть голов в пяти поединках.