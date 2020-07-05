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Флик: Левандовски заложил основы для выигрыша Золотого мяча
Роберт продолжает бить все рекорды результативности
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик считает, что форвард Роберт Левандовски может выиграть "Золотой мяч".
"Пятьдесят один гол – очень сильный показатель. Первый гол, забитый Робертом, и третий гол, который забила "Бавария", – превосходны.
Конечно, ему немного повезло. Но это то, что отличает его. Левандовски уверен в своем уровне. Если я посмотрю на голы, то увижу, что в этом сезоне Бундеслиги у него 34 мяча. После чего можно подумать о том, что игрок из Бундеслиги может стать обладателем "Золотого мяча". Почему бы и нет?
Он заложил все основы для этого достижения в этом году", – сказал Флик Goal.