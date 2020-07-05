Левандовски о победе в Кубке: Мы просто показали, что Бавария лучшая команда

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал победу мюнхенцев над "Байером" в финале Кубка Германии.

"Мы показали, что мы лучшая команда, которая непременно хочет победить в кубке. Я рад, что как команда мы играли хорошо.

В первом тайме мы очень классно переводили мяч из обороны в атаку. При моем первом голе первая мысль: "Просто попробуй!".

В эпизоде со вторым голом Перишич отдал мне хорошую передачу, а я увидел, что вратарь сел немного раньше времени", – поделился поляк.