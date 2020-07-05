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Левандовски о победе в Кубке: Мы просто показали, что Бавария лучшая команда
Польский форвард поделился впечатлениями после победы над "Байером"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал победу мюнхенцев над "Байером" в финале Кубка Германии.
"Мы показали, что мы лучшая команда, которая непременно хочет победить в кубке. Я рад, что как команда мы играли хорошо.
В первом тайме мы очень классно переводили мяч из обороны в атаку. При моем первом голе первая мысль: "Просто попробуй!".
В эпизоде со вторым голом Перишич отдал мне хорошую передачу, а я увидел, что вратарь сел немного раньше времени", – поделился поляк.
Вчера форвард забил свой 50-й гол в сезоне после паса Нойера.