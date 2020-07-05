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Левандовски о победе в Кубке: Мы просто показали, что Бавария лучшая команда

Германия
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Польский форвард поделился впечатлениями после победы над "Байером"

Левандовски о победе в Кубке: Мы просто показали, что Бавария лучшая команда
Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал победу мюнхенцев над "Байером" в финале Кубка Германии.

"Мы показали, что мы лучшая команда, которая непременно хочет победить в кубке. Я рад, что как команда мы играли хорошо.

В первом тайме мы очень классно переводили мяч из обороны в атаку. При моем первом голе первая мысль: "Просто попробуй!".

В эпизоде со вторым голом Перишич отдал мне хорошую передачу, а я увидел, что вратарь сел немного раньше времени", – поделился поляк.

Вчера форвард забил свой 50-й гол в сезоне после паса Нойера.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) кубок Германии Байер (Леверкузен)
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Источник:
ФК "Бавария"
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