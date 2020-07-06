  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. "Он знал все лучше меня". Экс-врач Баварии признался, что Пеп вмешивался в медицинские вопросы клуба
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Он знал все лучше меня". Экс-врач Баварии признался, что Пеп вмешивался в медицинские вопросы клуба

Германия
(1 голосов)

Гвардиола должен знать все

"Он знал все лучше меня". Экс-врач Баварии признался, что Пеп вмешивался в медицинские вопросы клуба
Новина українською

Бывший доктор мюнхенской "Баварии" Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт отметил, что поначалу ему было непросто работать вместе с испанским специалистом Пепом Гвардиолой во время немецкого этапа карьеры тренера. Цитирует врача Goal.com со ссылкой на BR24.

Читайте также"Нам не нужны новые игроки". Гвардиола прокомментировал поражение Саутгемптону

"Поначалу было непросто принять тот факт, что молодой, хоть и успешный, и даже великий тренер, вмешивался в медицинские вопросы клуба и знал все лучше меня".

"Мы нечасто пересекались, но нам удалось встретиться и переговорить. Мы до сих пор поддерживаем связь и уважаем друг друга – он ценит мою работу и, на самом деле, никогда не сомневался в ней".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...