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"Он знал все лучше меня". Экс-врач Баварии признался, что Пеп вмешивался в медицинские вопросы клуба
Гвардиола должен знать все
Бывший доктор мюнхенской "Баварии" Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт отметил, что поначалу ему было непросто работать вместе с испанским специалистом Пепом Гвардиолой во время немецкого этапа карьеры тренера. Цитирует врача Goal.com со ссылкой на BR24.
"Поначалу было непросто принять тот факт, что молодой, хоть и успешный, и даже великий тренер, вмешивался в медицинские вопросы клуба и знал все лучше меня".
"Мы нечасто пересекались, но нам удалось встретиться и переговорить. Мы до сих пор поддерживаем связь и уважаем друг друга – он ценит мою работу и, на самом деле, никогда не сомневался в ней".