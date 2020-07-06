"Он знал все лучше меня". Экс-врач Баварии признался, что Пеп вмешивался в медицинские вопросы клуба

Бывший доктор мюнхенской "Баварии" Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт отметил, что поначалу ему было непросто работать вместе с испанским специалистом Пепом Гвардиолой во время немецкого этапа карьеры тренера. Цитирует врача Goal.com со ссылкой на BR24.

"Поначалу было непросто принять тот факт, что молодой, хоть и успешный, и даже великий тренер, вмешивался в медицинские вопросы клуба и знал все лучше меня".