Байер готов продать ключевого футболиста за 30 миллионов. Борьбу за него ведут гранды из Манчестера

Этим летом "Байер" постарается продать одного из ключевых игроков - Леона Бэйли. Об этом сообщает журналист Дэвид Орштейн.

"Фармацевты", чтобы ускорить продажу, готовы предоставить скидку покупателю, снизив цену с 50 до 30 миллионов. Причина трансфера - желание самого вингера сменить команду.

Ключевую борьбу за него ведут гранды из Манчестера - "Сити" и "Юнайтед". В этом сезоне уроженец Ямайки провел 31 матч и совершил 11 результативых действий (7+4).

