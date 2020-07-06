Дикованная игра в Хайденхайме завершилась результативной ничьей - Вердер остается в Бундеслиге

“Вердер” практически весь сезон провел в зоне вылета и спасся только в последнем туре. Бременцы часто показывали футбол уровня второй лиги, но при встрече с действительной командой второй Бундеслиги не то, чтобы продемонстрировал свой класс или превосходство, но даже показав минимум своих возможностей, смогли справиться с третьей командой Бундеслиги 2.

Малопонятно за счет чего “Хайденхайм” планировал переиграть “Вердер”. В первом матче клуб из Баден-Вюртемберга нанес десять ударов по воротам “Вердера” (ни одного в створ), сегодня показатели были не намного лучше – десять ударов всего и три из них в створ. У “Хайденхайма” не было ни комбинационной игры, ни контратак, не получалось создавать угрозу и после стандартов, слабого места “Вердера”.

Игру бременцев нельзя назвать образцовой, но она была более осмысленной. Кипер “Хайденхайма” Кевин Мюллер сделал девять сэйвов, некоторые из них после прямых ударов в упор.

Показательно, что в этом непривлекательном 180-минутном зрелище все забитые голы имели полуслучайный характер.

Уже на третьей минуте “Вердер” забил бесценный выездной гол. Защитник “Хайденхайма” Норман Тойеркауф хотел выбить мяч из-под ног Сарджента, но ударил в девятку своих ворот.

“Хайденхайм” получил надежду на 85-й минуте. Тобиас Мор ударил дальним ударом в перекладину, но мяч упал точно в ноги форварда Клайндиста.

Казалось, что “Вердер” забил победный гол на 90+4 минуте – ветеран Фин Бартельс очень легко обыграл двух защитников “Хайденхайма” и выкатил мяч на Аугустинссона – 1:2.

Но и это был не конец. Через три минуты Гебре Селассие в своей штрафной ударил Мора по лицу, и Клайндист реализовал одиннадцатиметровый.

2:2. “Хайденхайм” ни разу не проиграл “Вердеру”, но не смог пробиться в Бундеслигу. А бременцам с такой игрой в элите делать нечего. Летом нужно провести серьезные структурные изменения. Во второй раз может уже не повезти.

Бундеслига, плей-офф за вылет/повышение

Хайденхайм, “Фойт-Арена”

“Хайденхайм” – “Вердер” Бремен 2:2 (первый матч 0:0)

Голы: Клайндист 85, Клайндист 90+7 (пен.) – Тойеркауф 3 (авт.), Аугустинссон 90+4

“Хайденхайм”: Мюллер – Буш (Мультауп 78), Майнка, Тойеркауф, Ференбах – Шнаттерер (Отто 46), Грисбек, Дорш (Сесса 68), Лайперц (Мор 68) – Клайндист, Томалла (Шиммер 46)

“Вердер”: Павленка – Фридль, Фогт, Велькович (Лангкамп 69) – Аугустинссон, Классен, Эггештайн, Гебре Селассие – Осако (Бартельс 68) – Сарджент (Грос 88), Рашица (Фюллькруг 80)

Предупреждения: Дорш 60, Мультауп 81 – Аугустинссон 90+2, Классен 90+3