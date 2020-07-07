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Бомбардировщик с Анд закончил в 41 год: Клаудио Писарро повесил бутсы на гвоздь

Германия
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Прекрасный перуанец с итальянским гражданством

Бомбардировщик с Анд закончил в 41 год: Клаудио Писарро повесил бутсы на гвоздь
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Форвард бременского "Вердера" Клаудио Писарро остался в запасе в матче плей-офф с "Хайденхаймом" (2:2; 0:0 в первом матче). Отметим, что команда сохранила место в Бундеслиге.

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Этот поединок стал последним для 41-летнего перуанского исполнителя – Писарро завершил карьеру футболиста. Всего за профессиональную карьеру Клаудио провел 20 сезонов (490 матчей, 197 голов).

Писарро выступал за "Вердер", "Бавария", "Челси", "Кельн" и другие клубы. В составе "Баварии" перуанец — чемпион Германии, обладатель Кубка страны и победитель Лиги чемпионов. За национальную команду Перу Писарро играл с 1999 по 2016 год (85 матчей и 20 голов).

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В статье: Вердер (Бремен) Клаудио Писарро
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