Бомбардировщик с Анд закончил в 41 год: Клаудио Писарро повесил бутсы на гвоздь

Форвард бременского "Вердера" Клаудио Писарро остался в запасе в матче плей-офф с "Хайденхаймом" (2:2; 0:0 в первом матче). Отметим, что команда сохранила место в Бундеслиге.

Этот поединок стал последним для 41-летнего перуанского исполнителя – Писарро завершил карьеру футболиста. Всего за профессиональную карьеру Клаудио провел 20 сезонов (490 матчей, 197 голов).

Писарро выступал за "Вердер", "Бавария", "Челси", "Кельн" и другие клубы. В составе "Баварии" перуанец — чемпион Германии, обладатель Кубка страны и победитель Лиги чемпионов. За национальную команду Перу Писарро играл с 1999 по 2016 год (85 матчей и 20 голов).

4️⃣9️⃣0️⃣ Bundesliga games

1️⃣9️⃣7️⃣ goals

2⃣0⃣ seasons

1⃣ Claudio Pizarro ????????



Pure class, from his first goal to his last ???????? pic.twitter.com/sBSeDMeAmE