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Лейпциг согласовал трансфер защитника Монако Хенрикса
Немецкий клуб подписал 23-летнего игрока обороны
Журналист немецкого BILD сообщил, что "Лейпциг" согласовал переход защитника "Монака" Беньямина Хенрикса.
К 23-летнему игроку также проявляла интерес "Бавария", но мюнхенцы не захотели подписывать защитника.
В текущем сезона Лиги 1 Хенрикс провел 13 матчей. В французский клуб Беньямин перешел из "Байера" летом 2018-го года.
За национальную сборную Германии защитник сыграл 3 матча за игровую карьеру. В последний раз немца вызывали в сборную ещё в 2017-м году.
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Источник:Twitter Christian Falk
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