Лейпциг согласовал трансфер защитника Монако Хенрикса

Журналист немецкого BILD сообщил, что "Лейпциг" согласовал переход защитника "Монака" Беньямина Хенрикса.

К 23-летнему игроку также проявляла интерес "Бавария", но мюнхенцы не захотели подписывать защитника.

В текущем сезона Лиги 1 Хенрикс провел 13 матчей. В французский клуб Беньямин перешел из "Байера" летом 2018-го года.

За национальную сборную Германии защитник сыграл 3 матча за игровую карьеру. В последний раз немца вызывали в сборную ещё в 2017-м году.