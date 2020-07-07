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Лейпциг согласовал трансфер защитника Монако Хенрикса

Германия
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Немецкий клуб подписал 23-летнего игрока обороны

Лейпциг согласовал трансфер защитника Монако Хенрикса
Новина українською

Журналист немецкого BILD сообщил, что "Лейпциг" согласовал переход защитника "Монака" Беньямина Хенрикса.

К 23-летнему игроку также проявляла интерес "Бавария", но мюнхенцы не захотели подписывать защитника.

В текущем сезона Лиги 1 Хенрикс провел 13 матчей. В французский клуб Беньямин перешел из "Байера" летом 2018-го года.

За национальную сборную Германии защитник сыграл 3 матча за игровую карьеру. В последний раз немца вызывали в сборную ещё в 2017-м году.

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В статье: РБ Лейпциг Монако (Франция) Беньямин Хенрикс
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Источник:
Twitter Christian Falk
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