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Саломон Калу попрощался с Гертой. Он отыграл в клубе 6 лет

Германия
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Ивуариец пока без работы

Саломон Калу попрощался с Гертой. Он отыграл в клубе 6 лет
Новина українською

34-летний форвард Саломон Калу стал свободным агентом - "Герта" решила не продлевать его истекающий контракт.

Сегодня африканец попрощался с фанатами "Старой дамы" в инстаграме: "Спасибо болельщикам и всем сотрудникам клуба. С вами связано столько крутых воспоминаний. Даст бог, еще встретимся!"

Вполне вероятно, на решение боссов "Герты" не продлевать Калу повлияло его неадекватное поведение во время пандемии коронавируса - африканец отказывался соблюдать социальную дистанцию и мешал врачам делать анализы, за что был отстранен от игр с мая.

Калу выступал за "Герту" с 2014 года и суммарно забил за клуб 53 гола в 173 матчах во всех турнирах.

До Берлина Саломон с переменным успехом выступал за "Лилль", "Челси" и "Фейенорд".

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В статье: Герта (Берлин) Саломон Калу Бундеслига трансферы
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