Тот, кто отказал Ливерпулю: Хван Хи Чхан подписал контракт с РБ Лейпциг

Корейский форвард Хван Хи Чхан официально стал футболистом "РБ Лейпцига". Ради переезда в Германию он отказал даже "Ливерпулю".

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Игрок последний сезон провел в австрийском "Зальцбурге", с которым выиграл национальный чемпионат. С бронзовым призером Бундеслиги он подписал пятилетний контракт. За сезон он забил 16 голов и отдал 22 передачи в 42 матчах.

"Быки" отдали Хвану 11-й номер. Символично, что ранее он принадлежал Тимо Вернеру, который летом отправился в "Челси". Именно его кореец и должен будет заменить.

+++ Hee-chan Hwang wechselt zu #RBLeipzig +++



Der südkoreanische Offensiv-Allrounder wechselt von @RedBullSalzburg zu uns in die Messestadt und wird künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen. Der 24-jährige Stürmer erhält einen Fünfjahresvertrag.



???? https://t.co/AIA2UG7FFc pic.twitter.com/crNT14bmUm — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 8, 2020

Отметить, что за последние шесть трансферных окон сразу десять игроков уходили из "Зальцбурга" в "РБ Лейпциг".