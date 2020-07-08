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Тот, кто отказал Ливерпулю: Хван Хи Чхан подписал контракт с РБ Лейпциг
Подоспела замена Вернеру
Корейский форвард Хван Хи Чхан официально стал футболистом "РБ Лейпцига". Ради переезда в Германию он отказал даже "Ливерпулю".
Игрок последний сезон провел в австрийском "Зальцбурге", с которым выиграл национальный чемпионат. С бронзовым призером Бундеслиги он подписал пятилетний контракт. За сезон он забил 16 голов и отдал 22 передачи в 42 матчах.
"Быки" отдали Хвану 11-й номер. Символично, что ранее он принадлежал Тимо Вернеру, который летом отправился в "Челси". Именно его кореец и должен будет заменить.
+++ Hee-chan Hwang wechselt zu #RBLeipzig +++— RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 8, 2020
Der südkoreanische Offensiv-Allrounder wechselt von @RedBullSalzburg zu uns in die Messestadt und wird künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen. Der 24-jährige Stürmer erhält einen Fünfjahresvertrag.
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Отметить, что за последние шесть трансферных окон сразу десять игроков уходили из "Зальцбурга" в "РБ Лейпциг".