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Тот, кто отказал Ливерпулю: Хван Хи Чхан подписал контракт с РБ Лейпциг

Германия
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Подоспела замена Вернеру

Тот, кто отказал Ливерпулю: Хван Хи Чхан подписал контракт с РБ Лейпциг
UA-Футбол
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Корейский форвард Хван Хи Чхан официально стал футболистом "РБ Лейпцига". Ради переезда в Германию он отказал даже "Ливерпулю".

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Игрок последний сезон провел в австрийском "Зальцбурге", с которым выиграл национальный чемпионат. С бронзовым призером Бундеслиги он подписал пятилетний контракт. За сезон он забил 16 голов и отдал 22 передачи в 42 матчах.

"Быки" отдали Хвану 11-й номер. Символично, что ранее он принадлежал Тимо Вернеру, который летом отправился в "Челси". Именно его кореец и должен будет заменить.

Отметить, что за последние шесть трансферных окон сразу десять игроков уходили из "Зальцбурга" в "РБ Лейпциг".

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В статье: РБ Лейпциг Хван Хи Чхан
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