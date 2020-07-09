10 друзей Мюллера, но без Нойера?! Сборная сезона Бундеслиги | ДУБЛЬ-ВЭ #1

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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На повестке дня символическая сборная Бундеслиги по итогам кампании 2019/20 и по версии журналистов UA-Футбол Егора Бобко и Влада Петрушевского. Без Нойера в воротах, с подробной аргументацией выбора, альтернативами и доказательством в виде цифр.

Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.