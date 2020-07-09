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10 друзей Мюллера, но без Нойера?! Сборная сезона Бундеслиги | ДУБЛЬ-ВЭ #1

Германия
(1 голосов)

Мы составили свой ТОП из игроков чемпионата Германии

10 друзей Мюллера, но без Нойера?! Сборная сезона Бундеслиги | ДУБЛЬ-ВЭ #1
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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На повестке дня символическая сборная Бундеслиги по итогам кампании 2019/20 и по версии журналистов UA-Футбол Егора Бобко и Влада Петрушевского. Без Нойера в воротах, с подробной аргументацией выбора, альтернативами и доказательством в виде цифр.

Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Матс Хуммельс Роберт Левандовски Германия Томас Мюллер Мартин Хинтереггер Давид Алаба Мануэль Нойер Бундеслига Чемпионат Германии символическая сборная Леон Горецка Тимо Вернер Марсель Забитцер Серж Гнабри Юлиан Брандт Рафаэль Геррейро Джошуа Киммих Юлиан Нагельсманн Джейдон Санчо Дайо Упамекано Ашраф Хакими Кристофер Нкунку Александер Шволов Бенжамен Павар Альфонсо Дэвис Рафаэл Геррейру Подкаст Конрад Лаймер Ханси Флик ДУБЛЬ-ВЭ
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Комментарии (1)
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Пушка Малиновского (Киев)
09.07.2020 в 13:30
Для меня все равно лучшим будет Зоммер с его спасением пальцем!
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