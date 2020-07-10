Новый сезон Бундеслиги стартует 18 сентября

Немецкая футбольная лига утвердила календарь первой, второй, третьей лиги и Кубка Германии на сезон 2020/2021.

Новый сезон начнется матчами первого раунда Кубка Германии с 11 по 14 сентября. А первые матчи в Бундеслиге, Бундеслиге 2 и 3 лиге будут проведены в пятницу, 18 сентября.

Последние матчи в 2020-м году будут сыграны 22 и 23 декабря – это будет второй раунд Кубка Германии. Ранее с 18 по 21 декабря должны состояться последние в году туры чемпионатов.

В новом сезоне не будет традиционной для Германии зимней паузы. Бундеслига и Бундеслига 2 проведут первые матчи 2021 года второго и третьего января.

Также изменена еще одна традиция. Финал Кубка Германии состоится до окончания регулярных чемпионатов. Обладатель Кубка должен определиться 13 мая на “Олимпиаштадионе”, а последние туры в Бундеслиге, Бундеслиге 2 и 3 лиге будут сыграны 22-23 мая.