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Унион готов тестировать 22000 болельщиков перед каждым домашним матчем

Германия
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Берлинский клуб надеется заполнить стадион в сентябре

Унион готов тестировать 22000 болельщиков перед каждым домашним матчем
UA-Футбол
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Клуб Бундеслиги “Унион” Берлин приступил к разработке плана, который позволит к сентябрю вернуть болельщиков на домашний стадион “Ан дер альтен Ферстерай”.

Как говорится в сообщении на официальном сайте “Униона”, клуб готов готов проводить тесты на COVID-19 всем 22012 владельцам билетов и персоналу. Вход на стадион будет будет разрешен тем, кто при себе, помимо билета, будет иметь негативный результат теста, сделанного не позже, чем за 24 часа до начала матча.

“Чтобы реализовать этот план требуются серьезные организационные и экономические усилия. Мы готовы к этому. Наша цель – вернуть людям их любимый футбол”, – сказал президент “Униона” Дирк Цинглер.

“Унион” проведет переговоры по реализацию плана с потенциальными партнерами, а затем представит свою концепцию властям Берлина.

Новый сезон Бундеслиги стартует 18 сентября.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Унион (Берлин) коронавирус
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