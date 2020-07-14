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Румменигге: Ханси Флик? Бавария сорвала джекпот, когда назначила его

Германия
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Трудно поспорить

Румменигге: Ханси Флик? Бавария сорвала джекпот, когда назначила его
UA-Футбол
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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о слабой конкуренции в Бундеслиге и о назначении Ханси Флика прошлой осенью.

"Слабая конкуренция? Не думаю, что нам стоит переживать. Хочу напомнить, что прошлой осенью мы отставали на 7 пунктов и я боялся, что мы не попадем в четверку.

"Боруссия" - наш главный конкурент. У них хороший состав, где есть молодые и опытные игроки. Они будут претендовать на чемпионство в следующем сезоне.

Ханси Флик? Мы сорвали джекпот, когда назначили его. В современном футболе тяжело найти тренера, который так хорошо управляет командой", - заявил Карл.

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Отметим, что впереди мюнхенский клуб будут ждать матчи Лиги Чемпионов. В начале августа они сыграют против "Челси".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Ханси Флик
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