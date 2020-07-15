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Байер поборется с РБ Лейпцигом за форварда Ромы

Германия
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Шик может закрепиться в Германии

Байер поборется с РБ Лейпцигом за форварда Ромы
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Патрик Шик провел неплохой сезон в "РБ Лейпциге". Есть вероятность, что он останется в Бундеслиге.

Как сообщает Bild, в услугах игрока заинтересован "Байер". Руководство "фармацевтов" готово предложить "Роме" 18 миллионов евро за полноценный переход чеха.

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"РБ Лейпциг" заинтересован оставить Шика, но из-за финансовых трудностей они могут лишь продлить аренду форварда. А потому, "Байер" становится главным претендентом.

В сезоне Шик забил десять голов в 26-ти матчах.

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В статье: Байер (Леверкузен) РБ Лейпциг Патрик Шик
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