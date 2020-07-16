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Середняк Бундеслиги может подписать Йовича
В Мадриде прижиться сербу сложновато
Лука Йович может бесславно покинуть "Реал", проведя в команде лишь один сезон. Об этом передает Marca.
Есть вероятность, что он вернется в Бундеслигу. Берлинская "Герта", недавно подписавшая Кшиштофа Пентека, готова еще сильнее усилить линию атаки.
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Сообщается, что они готовы полноценно подписать серба. В прошлом сезоне Йович защищал цвета "Айнтрахта". Именно оттуда он отправился в "Реал".
В этом сезоне Йович забил два гола в 25-ти матчах.
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