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Середняк Бундеслиги может подписать Йовича

Германия
(2 голосов)

В Мадриде прижиться сербу сложновато

Середняк Бундеслиги может подписать Йовича
UA-Футбол
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Лука Йович может бесславно покинуть "Реал", проведя в команде лишь один сезон. Об этом передает Marca.

Есть вероятность, что он вернется в Бундеслигу. Берлинская "Герта", недавно подписавшая Кшиштофа Пентека, готова еще сильнее усилить линию атаки.

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Сообщается, что они готовы полноценно подписать серба. В прошлом сезоне Йович защищал цвета "Айнтрахта". Именно оттуда он отправился в "Реал".

В этом сезоне Йович забил два гола в 25-ти матчах.

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В статье: Герта (Берлин) Реал (Мадрид) Лука Йович
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