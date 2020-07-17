Шюррле рассказал, почему завершил карьеру в 29

Экс-форвард сборной Германии Андре Шюррле, отдавший голевой пас на Марио Гетце в финале ЧМ-2014, объявил о завершении карьеры. Экс-игроку “Майнца”, “Байера”, “Челси”, “Вольфсбурга” и “Боруссии” всего лишь 29 лет и его решение стало неожиданностью. Однако по словам Шюррле, он долго об этом думал.

По словам Шюррле, в последнее время он чувствовал себя одиноко. “Решение давно зрело во мне”, сказал футболист в комментарии Der Spiegel. “В последнее время неудачи стали восприниматься все острее и острее, а успехи не приносили удовольствия”. Шюррле чувствовал, что будучи профессиональным игроком, он не мог говорить открыто о своих проблемах. “Чтобы выжить в этом бизнесе, нужно всегда играть определенную роль, иначе ты потеряешь свою работу и больше никому не будешь нужным”.

В футболе, говорит Шюррле, имеет значения только игра на поле, и у футболистов “не должно быть слабостей и уязвимостей”.

“Я больше не нуждаюсь в аплодисментах”, – заключил чемпион мира-2014.

Ранее Шюррле расторг контракт с “Боруссией” Дортмунд по взаимному согласию сторон. Последним его клубом был “Спартак” Москва, где он выступал на правах аренды.